Ankara'da DEAŞ mensubu yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ankara'da DEAŞ mensubu yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı Silahlı terör örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 2 şahıs Ankara'da yakalandı.
Ankara'da DEAŞ mensubu yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı
ANKARA - Silahlı terör örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 2 şahıs Ankara'da yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgelerindeki üyeleriyle irtibatı olan yabancı uyruklu 2 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahısların geçmiş yıllarda DEAŞ içerisinde faaliyetlerde bulundukları belirtildi.
İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - 3. Sayfa