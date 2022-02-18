Ankara'da DEAŞ mensubu yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı - Haberler
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Ankara'da DEAŞ mensubu yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'da DEAŞ mensubu yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı

Silahlı terör örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 2 şahıs, Ankara'da yakalandı.

Silahlı terör örgütü Deaş'ın çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 2 şahıs, Ankara'da yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgelerindeki üyeleriyle irtibatı olan yabancı uyruklu 2 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahısların geçmiş yıllarda DEAŞ içerisinde faaliyetlerde bulundukları belirtildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

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