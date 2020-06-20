ANKARA'DA DEAŞ'IN YABANCI TERÖRİST AĞINA DARBE
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ANKARA'DA DEAŞ'IN YABANCI TERÖRİST AĞINA DARBE

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda dikkat çekici detaylar ortaya çıktı.

ANKARA'DA DEAŞ'IN YABANCI TERÖRİST AĞINA DARBE
20.06.2020 15:24 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:49

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda dikkat çekici detaylar ortaya çıktı. DHA'nın edindiği bilgilere göre, terör örgütü DEAŞ'ın yabancı terörist toplamak için kurduğu ağ çökertildi. Operasyonda Türkiye üzerinden Suriye'ye sokulmaya çalışılan suç kaydı olmayan 20 yabancı terörist, 6 terör örgütü üyesi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 24'ü gözaltına alındı, 2'si firari olarak aranıyor. 

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyonunda, örgütün yurtdışından terörist toplamak için kurduğu ağ ortaya çıkarıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden suça karışmamış insanları Suriye'ye yabancı terörist olarak sokmak için kurulan suç organizasyonu çökertildi. Soruşturma kapsamında 20'si yabancı terörist, 6'sı terör örgütü DEAŞ üyesi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 4'ü Türk vatandaşı, 18'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 24 kişi, gözaltına alındı. Kalan iki şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. 

DEAŞ'A TERÖRİST TOPLUYORLAR DHA'nın edindiği bilgilere göre, titiz bir soruşturma ve takip sonucu Ankara'da terör örgütü DEAŞ adına yurtdışından yabancı terörist toplayarak Suriye'ye geçirmeye çalışan hücre yapılanması ortaya çıkarıldı. Yakalanma ihtimalini azaltmak için özellikle sabıka kaydı olmayan kişileri Türkiye üzerinden Suriye'ye geçirmeye çalışan şüphelilerin, irtibatları ve diğer bağlantıları araştırılıyor. Terörist yapılanmasının diğer ayaklarına ulaşılması ve yakalanması için soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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