Ankara'da DEAŞ'ın hücre evine operasyon: 7 gözaltı (2)- Yeniden
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Ankara'da DEAŞ'ın hücre evine operasyon: 7 gözaltı (2)- Yeniden

26.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:09
Ankara'da DEAŞ'ın hücre evine operasyon: 7 gözaltı (2)- Yeniden

ANKARA'da terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine düzenlenen operasyonda, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'da terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine düzenlenen operasyonda, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü içerisinde bomba yaptığı belirlenen bir kişinin Ankara'ya geldiğini tespit etti. M. isimli şüphelinin Ankara'ya geldikten sora, daha önce Irak'ta ve Suriye'de DEAŞ bünyesinde 'polis' olarak faaliyet göstermiş ve yine çatışma bölgelerinde örgüte mühimmat temin ve dağıtım işlerinde çalışmış 2 şüpheliyle birlikte hücre oluşturduğu tespit edildi. Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, grubun DEAŞ içerisinde geçmiş yıllarda faaliyet gösteren kişilerle temasa geçerek 7 kişilik bir hücre olarak faaliyet göstermeye başladıklarını ve silah temin ettiklerini belirledi. Hücre evini takibe alan ekipler, burada canlı bomba eylemlerini övücü konuşmalar yapıldığını, şüphelilerin temel ihtiyaçları temin haricinde dışarı çıkmadıklarını tespit etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordine kurularak olası eylemlerin engellenmesi amacıyla operasyon kararı alındı. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Örgüt mensuplarının kullandığı hücre evlerinde yapılan aramalarda 3 adet tabanca, çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Ankara'da DEAŞ'ın hücre evine operasyon: 7 gözaltı (2)- Yeniden
Ankara'da DEAŞ'ın hücre evine operasyon: 7 gözaltı (2)- Yeniden
Ankara'da DEAŞ'ın hücre evine operasyon: 7 gözaltı (2)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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