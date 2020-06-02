Ankara'da DEAŞ ile irtibatlı yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı
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Ankara'da DEAŞ ile irtibatlı yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

02.06.2020 12:22 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:26

Ankara'da terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 10 kişinin terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarını tespit etti.

TEM ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

Ankara'da DEAŞ ile irtibatlı yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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