Ankara'da DEAŞ ile irtibatlı yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı Ankara'da terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 10 kişinin terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarını tespit etti.

TEM ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA