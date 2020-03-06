Ankara'da DEAŞ ile irtibatlı 7 şüpheli yakalandı

06.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:48

Ankara'da terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 7'si yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 10 kişinin terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarını tespit etti.

TEM ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA