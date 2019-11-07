Ankara'da DEAŞ ile irtibatlı 17 kişi gözaltına alındı

Ankara'da DEAŞ ile irtibatlı 17 kişi gözaltına alındı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 kişiyi gözaltına aldı.

07.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:19
Ankara'da DEAŞ ile irtibatlı 17 kişi gözaltına alındı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 kişiyi gözaltına aldı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından yapılan inceleme ve çalışmalar neticesinde terör örgütü DEAŞ ile irtibatı ve iltisakı olduğu düşünülen yabancı uyruklu 17 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Sağlık kontrolleri yapılan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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