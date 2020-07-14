Ankara'da davulcular arasında silahlı kavga: 1 yaralı Ankara'da davulculuk yapan iki grup arasında çıkan ve cep telefonu kamerasına da yansıyan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

Ankara'da davulculuk yapan iki grup arasında çıkan ve cep telefonu kamerasına da yansıyan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesinde davulculuk yaptıkları öğrenilen iki grup arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup cadde ortasında birbirlerine tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş etmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Olayda vurularak ağır yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin başlattığı geniş çaplı çalışma devam ediyor.

Çıkan silahlı çatışma ve şüphelilerin olay yerinden kaçma anı, cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Kaynak: AA