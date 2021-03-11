Son dakika! Ankara'da çöplükte yanmış köpek ölüsü bulundu
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Son dakika! Ankara'da çöplükte yanmış köpek ölüsü bulundu

11.03.2021 02:35 | Son Güncelleme: 11.03.2021 03:01
Son dakika! Ankara'da çöplükte yanmış köpek ölüsü bulundu

Bir son dakika haberine göre ANKARA'da çöp yığınlarının arasında yanmış halde ölü köpek bulundu.

ANKARA'da çöp yığınlarının arasında yanmış halde ölü köpek bulundu. Hayvanı bulan kişi, alanda uzun süredir ateş yakıldığını ve pek çok köpek ölüsünün yok edildiğini iddia etti.

Gölbaşı Sanayi Sitesi'nde geri dönüşüm işi yapan Duran Turan, Gölbaşı Hayvan Barınağı yakınlarındaki çöplükte birkaç gündür yangın çıktığını fark etti. Çöplüğü inceleyen Turan, yerlerde kemikler buldu. Turan, akşam saatlerinde tekrar yanan ateşi fark ederek geldiğinde, çöpün arasında bulunan çukurda, bir köpeğin ölü bedeninin yandığını gördü. Ardından da hayvan hakları savunucularına haber verdi. İhbar üzerine alana polis ekipleri de sevk edildi. Polis ekipleri, alanı koruma altına alarak incelemede bulundu. Yapılan çalışmaların ardından yanmış köpeğin kalıntıları, çöplükten alındı. Ölü köpeğin kim tarafından yakıldığının tespiti için çalışma başlatıldı.

'BURADA YAKLAŞIK 30- 40 HAYVAN KEMİĞİ VARDI'

Olayı fark eden Duran Turan, yaptığı açıklamada, alanda 2- 3 gündür yangın olduğunu belirterek, "Kepçe geliyor, burada çalışma yapıyor. Dedim, 'ne yapıyorsunuz burada', yangını söndürdüklerini söylediler. O sırada burada hayvan kemikleri vardı. Akşam da yüklemişler götürmüşler. Allah-u Teala buyuruyor ki ayetinde hayvanlar için; 'Onlar benim yer yüzündeki sessiz kullarımdır.' Vatan hainlerinden çok yaşama hakkı bu hayvanlarındır. Mezarlığın orada gömülen köpekleri de ben buldum. Bir haftadır tehdit mesajları, tehdit telefonları alıyorum. Burada yaklaşık 30- 40 hayvan kemiği vardı, birbirine karışmış kemikler kaynamış" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Ankara'da çöplükte yanmış köpek ölüsü bulundu
Son dakika! Ankara'da çöplükte yanmış köpek ölüsü bulundu
Son dakika! Ankara'da çöplükte yanmış köpek ölüsü bulundu
Son dakika! Ankara'da çöplükte yanmış köpek ölüsü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

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