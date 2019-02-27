Ankara'da çöp konteynerında bebek cesedi bulundu

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde çöp konteynerında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Alsancak Mahallesi 2196. Sokak üzerinde meydana geldi. Kağıt toplayıcılığı yapan kişi, çöp konteynerında poşete konulmuş bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, cesedin yeni doğmuş kız çocuğuna ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, bebeği bıraktığı şüphesiyle bir kadını gözaltına alındı.

Olayın yaşandığı sokakta yaşayan bir vatandaş, kağıt toplamak için konterneri karıştıran kişinin cesedi bulduğunu ve polisin cesedi bırakan kişinin tespiti için mahallelinin ifadesini aldığını söyledi.

Kaynak: DHA