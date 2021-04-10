Ankara'da çökme tehlikesi olan 8 katlı apartman ve çevresindeki 15 bina boşaltıldı
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Ankara'da çökme tehlikesi olan 8 katlı apartman ve çevresindeki 15 bina boşaltıldı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET MÜCAHİT DERELİ - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da çökme tehlikesi olan 8 katlı apartman ve çevresindeki 15 bina boşaltıldı İnşaat çalışmaları nedeniyle 8 katlı apartmanın temelinde kayma meydana geldi, istinat duvarı çöktü Ankara'da, inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde kayma olan ve istinat duvarı yıkılan 8 katlı apartman ile...

Ankara'da çökme tehlikesi olan 8 katlı apartman ve çevresindeki 15 bina boşaltıldı

İnşaat çalışmaları nedeniyle 8 katlı apartmanın temelinde kayma meydana geldi, istinat duvarı çöktü

ANKARA - Ankara'da, inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde kayma olan ve istinat duvarı yıkılan 8 katlı apartman ile birlikte toplam 15 bina boşaltıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta boş arazide yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle bir üst paralelde ki Altay Sokak'ta bulunan Bahar apartmanının temelinde kayma oldu. İstinat duvarının bir kısmı yıkılan 11 daireli ve 40 kişinin yaşadığı Bahar apartmanında çökme tehlikesi meydana geldi. Önündeki yol ile arasında yaklaşık 50 santim yarık oluşan ve her geçen dakika temelindeki toprak kaymasının devam ettiği apartman ile çevresindeki toplam 15 bina boşaltıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yıkılma tehlikesine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, çökme tehlikesi bulunan 8 katlı apartman ve tedbir amaçlı çevresindeki binalarda oturan vatandaşları tahliye etti.

Tahliye edilen binada oturan, Metin Uçak, "Saat 15.30 da tespit etmişler ve belediye ekiplerini çağırmışlar. Belediye ekipleri de bir şey yok rahat olun demişler. Aşağıda hafriyat alınıyor. Temele de giriyorlar. Binada da kayma oluyor.

"Müteahhit, 'Ben tapulu yerimde istediğim gibi hafriyat yaparım' dedi"

Tahliye edilen bir diğer binada oturduğunu belirten Levent Müezzir, "İnşaat yapılıyor. Komşular binada titreme olduğunu fark ediyorlar. Müteahhidin yanına ben de gittim adam diyor ki; "Çankaya Belediyesi'nin personeli geldi, ölçtüler ve ben tapulu yerimde istediğim gibi hafriyat yaparım" dedi. Adam kepçeyi getirmiş, istinat duvarının yanındaki büyük kayayı oynatarak kaymaya sebep oluyor. Müteahhide söylüyoruz onun da hiç umurunda değil. Komşularımız sağ olsun bizi misafir edecekler. İki gündür bir mağduriyet var. Az önce de bina çökmeye başladı çatırtılar geliyor" dedi.

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Deprem Risk Yönetimi ve İyileştirme Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin bölgede incelemelere başladığını ifade etti.

Ankara'da çökme tehlikesi olan 8 katlı apartman ve çevresindeki 15 bina boşaltıldı
Ankara'da çökme tehlikesi olan 8 katlı apartman ve çevresindeki 15 bina boşaltıldı
Ankara'da çökme tehlikesi olan 8 katlı apartman ve çevresindeki 15 bina boşaltıldı
Ankara'da çökme tehlikesi olan 8 katlı apartman ve çevresindeki 15 bina boşaltıldı
Ankara'da çökme tehlikesi olan 8 katlı apartman ve çevresindeki 15 bina boşaltıldı
Ankara'da çökme tehlikesi olan 8 katlı apartman ve çevresindeki 15 bina boşaltıldı
Ankara'da çökme tehlikesi olan 8 katlı apartman ve çevresindeki 15 bina boşaltıldı
Ankara'da çökme tehlikesi olan 8 katlı apartman ve çevresindeki 15 bina boşaltıldı
Ankara'da çökme tehlikesi olan 8 katlı apartman ve çevresindeki 15 bina boşaltıldı
Ankara'da çökme tehlikesi olan 8 katlı apartman ve çevresindeki 15 bina boşaltıldı
Ankara'da çökme tehlikesi olan 8 katlı apartman ve çevresindeki 15 bina boşaltıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET MÜCAHİT DERELİ

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