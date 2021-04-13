Ankara'da çökme riski bulunan apartmanın etrafındaki binalarda tahliye çalışmaları sürüyor
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Ankara'da çökme riski bulunan apartmanın etrafındaki binalarda tahliye çalışmaları sürüyor

Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
Ankara'da çökme riski bulunan apartmanın etrafındaki binalarda tahliye çalışmaları sürüyor

Başkentte çökme riski bulunduğu gerekçesiyle kontrollü yıkımına başlanan 8 katlı Açelya Apartmanı'nın etrafındaki binalar tahliye ediliyor.

Başkentte çökme riski bulunduğu gerekçesiyle kontrollü yıkımına başlanan 8 katlı Açelya Apartmanı'nın etrafındaki binalar tahliye ediliyor.

Çankaya ilçesine bağlı İleri Mahallesi'nde bulunan ve arkasındaki inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde oluşan boşluktan kaynaklı çökme riski yaşanan apartmanın kontrollü şekilde yıkılmasına yönelik 10 Nisan'da başlatılan çalışmalar sürüyor.

"Makaslama" yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmalar sonucu 8 katlı binanın 6 katında yıkım tamamlanarak, çalışmalar apartmanın zemin katında durduruldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, Açelya Apartmanı'nın yakınındaki binaların temelinde kayma olup olmadığına yönelik cihazlarla inceleme çalışmalarına devam ediyor.

Bölgede çalışmalar İncesu Şehit Sultan Selim Karakoç İmam Hatip Ortaokulu'nda kurulan koordinasyon merkezi aracılığıyla yürütülüyor.

Bölgede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Başkent Doğalgaz ekiplerinin de çalışmaları sürüyor.

Açelya Apartmanı etrafında bulunan ve riskli olarak görüldüğü için yıkımına karar verilen binalarda gerekli güvenlik önlemleri ile izinler alınarak ekiplerin refakatinde vatandaşlar evlerini boşaltmaya başladı.

Binaların mevcut şartları göz önünde bulundurularak vatandaşların kısa süre içerisinde evlerinde bulunan eşyalarını toplaması isteniyor.

Vatandaşlara eşyaları taşınırken belediye ekipleri vinç, kamyonet ve personel desteği veriyor.

Öte yandan, bölgede taşınan bazı vatandaşlar belediye ekiplerine tepki göstermeye devam ederken, bazı vatandaşların ise üzgün bir halde evlerinden taşınan eşyaları izledikleri görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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