Ankara'da çökme riski bulunan Açelya Apartmanı'nın kontrollü yıkım çalışmaları sürüyor
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Ankara'da çökme riski bulunan Açelya Apartmanı'nın kontrollü yıkım çalışmaları sürüyor

Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Ankara'da çökme riski bulunan Açelya Apartmanı'nın kontrollü yıkım çalışmaları sürüyor

Başkentte çökme riski bulunduğu gerekçesiyle kontrollü yıkımına başlanan 8 katlı Açelya Apartmanı'nda çalışmalar devam ediyor.

Başkentte çökme riski bulunduğu gerekçesiyle kontrollü yıkımına başlanan 8 katlı Açelya Apartmanı'nda çalışmalar devam ediyor.

Çankaya ilçesi İleri Mahallesi'nde bulunan ve arkasındaki inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde oluşan boşluktan kaynaklı çökme riski yaşanan apartmanın, kontrollü şekilde yıkılmasına yönelik 10 Nisan'da başlatılan çalışmalarda yaklaşık 50 saat geride kaldı.

"Makaslama" yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmalar sonucu, 8 katlı binanın 6 katında yıkım tamamlandı. Çalışmalar, apartmanın son 2 katında devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, cihazlarla Açelya Apartmanı'nın yakınındaki binaların temelinde kayma olup olmadığını ölçüyor.

Gece geç saatlere kadar devam eden yıkım çalışmaları, sabah saatlerinde durdurulmuş, saat 10.30 itibarıyla yeniden başlamıştı.

Büyükşehir Belediyesi, mağdurlara 15 bin lira nakdi destek verecek

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Temeli kaydığı için can güvenliğini tehdit eden Açelya Apartmanı ve çevresindeki 20 apartman tahliye edilirken kimse mağdur olmayacak demiştik. Göçük alanında ikamet eden tüm mağdurlara 15 bin TL nakdi destek yapılmasına karar verdik. Belediye meclisimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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