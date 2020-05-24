Ankara'da çocuklara çifte bayram
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Ankara'da çocuklara çifte bayram

Ankara'da çocuklara çifte bayram Mamak Belediye Başkanı Murat Köse: "Bütün vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" "Bayramlar;

Ankara'da çocuklara çifte bayram
24.05.2020 20:23 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:23

Ankara'da çocuklara çifte bayram

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse:

"Bütün vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum"

"Bayramlar; dayanışmanın ve kardeşliğin arttığı, dostlukların yeniden pekiştiği, küslüklere son verildiği en kıymetli günlerdendir"

ANKARA - Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ramazan Bayramı dolayısıyla sokağa çıkma yasağı kısıtlamasında evlerinde kalan çocuklara bayram sürprizi yaparak; top, şeker ve oyuncak dağıttı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirecek olan çocuklar için Başkan Köse 5 bin adet top, şeker ve oyuncakla dolu otobüste mahalleleri turladı. Balkonda oturan, pencereye çıkan vatandaşları selamlayan Başkan Köse, oyuncaklar dağıtıp çocukların bayram coşkusuna ortak oldu. Organizasyon öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Köse, "Bayram dolayısıyla bugün sokağa çıkma kısıtlaması var. Buna dikkat ederek çocuklarımıza toplar dağıtacağız. Bayramın neşeyle, mutlulukla geçmesi için çaba sarf edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bütün vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum"

Bayramın özel bir gün olduğunu belirten Başkan Köse, "Zor zamanlar geçirdik. Rabbimize şükürler olsun bugün bizi bayrama eriştirdi. Bayramlar; dayanışmanın ve kardeşliğin arttığı, dostlukların yeniden pekiştiği, küslüklere son verildiği en kıymetli günlerdendir. Bütün vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum. Sağlıkla, sıhhatle ailelerle beraber nice bayramlar diliyorum. Hijyen şartlarına dikkat edelim. Bu süreci daha hızlı bir şekilde aşmak noktasında bu hassasiyetlerimizle beraber, bayramda yine evde kalarak, bayramlaşmalarımızı bir sonraki bayrama erteleyerek daha sağlıklı bir şekilde görüşmek üzere bu bayramda evde kalalım" dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, etkinlik sırasında yol güzergahı üzerinde bulunan uygulama noktasındaki polisleri de ziyaret ederek bayramlarını kutlayıp, şeker ikram etti.

Kaynak: İHA

Manşet

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