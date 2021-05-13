Ankara'da çocuklar bayram coşkusunu sokak sokak gezen palyaço ve halk oyunları ekipleriyle yaşadı
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Ankara'da çocuklar bayram coşkusunu sokak sokak gezen palyaço ve halk oyunları ekipleriyle yaşadı

Ankara'da çocuklar bayram coşkusunu sokak sokak gezen palyaço ve halk oyunları ekipleriyle yaşadı
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Mamak Belediyesi, palyaço ve halk oyunları ekiplerinin yer aldığı otobüsle Ramazan Bayramı etkinliği düzenledi.

Mamak Belediyesi, palyaço ve halk oyunları ekiplerinin yer aldığı otobüsle Ramazan Bayramı etkinliği düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan çocuklar ve aileleri için balonlarla süslenen otobüs, ilçeyi dolaştı.

Palyaço ve halk oyunları ekipleri otobüsün üzerindeki platformdan kendilerini izleyen vatandaşlarla çocuklara el salladı.

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nı kutladı, İsrail'in Filistin halkına ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı.

Sırmalı, Kovid-19 salgını sürecinde ikinci Ramazan Bayramı'nın yaşandığını belirterek, daha güzel bayramların yaşanması temennisinde bulundu.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de vatandaşların bayramını kutladı. Filistin'e yönelik saldırıları hatırlatan Köse, İsrail'in devlet terörü uyguladığını ifade etti.

Köse, "İsrail işgalci bir devlettir, aslında devlet bile değildir. Son yapılan saldırıları kınıyoruz." dedi.

Kovid-19 nedeniyle eski bayramların yaşanamadığını vurgulayan Köse, Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşların evlerine, sokaklarına ve caddelerine misafir olmak istediklerini, bu kapsamda özel hazırlanan otobüsün ilçeyi dolaştığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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