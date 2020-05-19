Ankara'da 'çocuk cesedi' iddiası korkuttu
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Ankara'da 'çocuk cesedi' iddiası korkuttu

Başkentte boş bir arazide bulunan mezarda, çocuk cesedi olduğu iddiaları asılsız çıktı.

Ankara'da 'çocuk cesedi' iddiası korkuttu
19.05.2020 13:02 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:02

Başkentte boş bir arazide bulunan mezarda, çocuk cesedi olduğu iddiaları asılsız çıktı. Polis yaptığı incelemede mezarın bir köpeğe ait olduğunu tespit etti.

Ankara'da öğlen saatlerinde gelen bir ihbar polisi harekete geçirdi. Keçiören Ovacık'ta bulunan Alüminyumcular Sitesi'nin arkasındaki boş arazide küçük yapılı bir mezar bulundu. Mezarı elektrik kabloları döşeyen arazideki işçiler buldu. Polise haber veren işçiler, mezarın bir çocuğa ait olabileceği yönünde ihbarda bulundu. Araziye gelen polis ekipleri mezar üzerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda, mezarın bir köpeğe ait olduğu anlaşıldı. Ayrıca yapılan araştırmada, olay yerine yakın sokak köpeklerinin bakıldığı bir barınak olduğu bilgisine ulaşıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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