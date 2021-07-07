Ankara'da cinnet getiren anne kızını ve torunlarını vurdu: 3 ölü
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Ankara'da cinnet getiren anne kızını ve torunlarını vurdu: 3 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da cinnet getiren kadın, öz kızını ve torunlarını silahla vurarak intihara kalkıştı.

Ankara'da cinnet getiren kadın, öz kızını ve torunlarını silahla vurarak intihara kalkıştı. İntihara kalkışan kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Mamak ilçesinde cinnet getiren anne Ö.A., ilk önce kızı M.A'yı, ardından torunları Ö.İ.A. ve M.A.'yı tabancayla vurduktan sonra intihara kalkıştı. Yaşanan olayın ardından cinnet getiren anne Ö.A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kızı ve torunları ise olay yerinde can verdi. Olay yerine gerine gelen cumhuriyet savcısı incelemelerini sürdürüyor.

(Mustafa Cenik - Cem Geçim/İHA)

Ankara'da cinnet getiren anne kızını ve torunlarını vurdu: 3 ölü
Ankara'da cinnet getiren anne kızını ve torunlarını vurdu: 3 ölü
Ankara'da cinnet getiren anne kızını ve torunlarını vurdu: 3 ölü
Ankara'da cinnet getiren anne kızını ve torunlarını vurdu: 3 ölü
Ankara'da cinnet getiren anne kızını ve torunlarını vurdu: 3 ölü
Ankara'da cinnet getiren anne kızını ve torunlarını vurdu: 3 ölü
Ankara'da cinnet getiren anne kızını ve torunlarını vurdu: 3 ölü
Ankara'da cinnet getiren anne kızını ve torunlarını vurdu: 3 ölü
Ankara'da cinnet getiren anne kızını ve torunlarını vurdu: 3 ölü
Ankara'da cinnet getiren anne kızını ve torunlarını vurdu: 3 ölü
Ankara'da cinnet getiren anne kızını ve torunlarını vurdu: 3 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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