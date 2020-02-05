Ankara'da Çin protestosu

05.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:31

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, "40 Doğu Türkistanlının korona virüsü ile karşı karşıya kaldığı doğrudur" dedi.



Doğu Türkistan'ın Gulca vilayetinde 5 Şubat 1997'de gerçekleştirilen katliam, 23. yılında Ulus Meydanı'nda protesto edildi. Yoğun güvenlik önlemi altında yapılan gösteriye milletvekilleri, bürokratlar, çeşitli parti yöneticileri ve Doğu Türkistanlılar katıldı. Gösteride konuşan Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, sözlerine Gucca katliamında ölenleri anarak başladı. Tümtürk, "Bugün 23 yıl öncesinde Doğu Türkistan bölgesi Gucca şehrinde Çin komünistleri Ramazan ayının Kadir Gecesi'nde ibadet halinde bulunan kardeşlerimize bir operasyon gerçekleştirmiş ve bu operasyonda onlarca kardeşimiz tutuklanmış, birçoğu da şehit edilmiştir. Buna isyan eden ve akrabalarından haber almak isteyenlerin şehir merkezine yürüyüşü kanlı bir şekilde bastırılmıştır. Kurşuna dizilerek şehit edilen kardeşlerimizi 'üncü yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Bugün Doğu Türkistan'daki ayıp, insan hakları ihlalleri dünyanın hiçbir coğrafyasında olmadığı derecede ağır ve Hitler'in uygulamış olduğu soykırımdan daha alçakçadır. Bugün Doğu Türkistan'daki cezaevlerindeki on binlerce ve yüz binlerce kardeşimizden sağlıklı olanlarının birçoğu şehit edildikten sonra organları ile Çinli siyasilerin ve askerlerinin organ ihtiyacının karşılandığını biliyoruz. Burada arta kalan organların Çin tarafından Arap ülkelerine helal organ olarak pazarlandığını biliyoruz" dedi.



Tümtürk, Doğu Türkistan'da yaşanan olaylarla ilgili Doğu Perinçek'in sözlerine de tepki gösterdi. Tümtürk, "Doğu Türkistan'daki olaylar CIA Amerikan olayı deyip Türkiye ile Çin'i karşı karşıya getirecek iftiralarıyla Türk milletinin Doğu Türkistan'a olan ilgisi, alakası gölgelenmek istenmektedir. Doğu Perinçek kim? Burada biz Doğu Türkistan mücadelesi verirken sadece 35 milyon kardeşlerimizin namus, iffet, hak hukukunu değil, aynı zamanda Çin gibi gelecekte dünyanın başına bela olacak bir işgalci devletin elbette karşısında durmak bizim vazifemiz" diye konuştu.



"40 Doğu Türkistanlının korona virüsü ile karşı karşıya kaldığı doğrudur"



Tümtürk, korona virüslü hastaların Doğu Türkistan'a nakledildiğini iddia ederek şunları söyledi:



"Bugün medet beklediğimiz Çin'in, 1 buçuk milyarlık dünyaya lider olarak kendini lanse eden Çin'in Firavun'u geçtiğini görüyoruz. Çin Doğu Türkistan'daki 35 milyon Müslüman Türk'e uygulamış olduğu zulümle Firavun ve Nemrud'u geçmiştir. Çin 3 milyona kadar Doğu Türkistanlı kardeşimizi cezaevine ve kampa atarak onlara gün yüzü göstermedi. Onlara ailesini göstermedi. Bugün onların yaptığına kısas olarak 5 eyalette 60 milyon Çinli'yi karantinaya alarak eyalet dışına çıkamıyor. Dünya Çin'i istemiyor. Çin Doğu Türkistanlılara otelde yer vermiyordu, sosyal hayatta olmasını istemiyordu. Ama bugün Çin'i dünya istemiyor ve onları izole ediyor. Çin'in Wuhan şehrinde meydana gelen virüs hastalığından sonra 13 bin korona virüs riski taşıyan Çinlinin Doğu Türkistan bölgesine nakledildiği, kaçtığı ya da transfer edildiği bilgisi bize ulaştı. Bugün aldığımız bilgiler ise yaklaşık 40 Doğu Türkistanlının korona virüsü ile karşı karşıya kaldığı doğrudur. Yakında ölümler başlayabilir." - ANKARA

Kaynak: İHA