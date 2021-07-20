Ankara'da çıkan yangında 2 gecekondu kül oldu

ANKARA'da çıkan yangında boş olduğu öğrenilen 2 gecekondu, yanarak küle döndü.

ANKARA'da çıkan yangında boş olduğu öğrenilen 2 gecekondu, yanarak küle döndü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Atıfbey Mahallesi'nde bulunan bir gecekonduda çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın çok geçmeden yandaki diğer gecekonduya sıçradı. Çıkan yangından yükselen alevler, çevredeki vatandaşların telefonları ile kaydedildi. Alevleri gören vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Atıl durumda olan gecekonduların yangın sırasında boş olmasından dolayı herhangi bir yaralama ve can kaybı yaşanmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci