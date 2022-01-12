Ankara'da çiftçilere mazot desteği için başvurular başladı

ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından mazot desteği sağlanacak çiftçiler için başvurular başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlık yazısı ile Büyükşehir Belediye Meclis gündemine gelen mazot desteğinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından çiftçilere mazot desteği süreci başlatıldı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, http://baskenttarim.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden başvuruları almaya başladı.

Başkent'te kırsal kalkınma hamlesi başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Yerel yönetimler bazında Türkiye'nin en kapsamlı 'Çiftçilere Mazot Desteğine' başlıyoruz. Kararımızı destekleyen meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Üreticimizin ekonomik krizin altında ezilmesine izin vermeyeceğiz" sözleriyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulunmasından kısa bir süre sonra internet ortamında çiftçilere online başvuru imkanı sağlandı. Pandemi sürecinde internet ortamında alınan başvurular için çiftçiler, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Destekleme Başvuru Merkezi üzerinden 'Çiftçi Belgesi (ÇKS) ve Traktör Ruhsatı' ile başvuruda bulunabilecek. 12 Ocak tarihi itibarıyla başlayan başvurular, 18 Şubat günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. - ANKARA