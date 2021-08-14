Ankara'da çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 2 kişi yakalandı
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Ankara'da çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 2 kişi yakalandı

Ankara'da çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 2 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Ankara'da çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Altındağ'ın Karacaören Mahallesi'nde kimlik sorgulaması yapılan İ.K'nin kimlikteki resminin kendisine benzememesi üzerine yapılan araştırmada şahsın sahte kimlik kullandığı tespit edildi.

Şüphelinin parmak izi sorgulamasında isminin K.D. olduğu ve 18 farklı suçtan arama kaydının bulunduğu belirlendi.

Sorgulamada, K.D'nin "göçmen kaçakçılığı", "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "çocuğun cinsel istismarı", gibi çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı.

K.D jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan 22 çeşitli suçtan arandığı tespit edilen Ö.K. isimli şüpheli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen fiziki takip sonucunda Ankara Yenimahalle bölgesinde yakalandı.

Zanlının sorgulamasında, "dolandırıcılık", "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "tehdit", "tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak", "yaralama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan Ö.K hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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