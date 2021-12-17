Ankara'da çekicinin taşıdığı kamyon köprüye takıldı

ANKARA (İHA) - Ankara Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bir çekicinin taşıdığı kamyon köprüye takıldı.

Kaza ; akşam 19.00 sıralarında Ankara-İstanbul yolu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sincan istikametine seyir halinde olan 06 AE 4073 plakalı bir çekicinin, taşıdığı kamyon köprüye takıldı. Çarpmanın etkisiyle köprüye takılan kamyonunda maddi hasar oluşurken kazada can kaybı yaşanmadı. - ANKARA