Ankara'da çekicinin taşıdığı kamyon köprüye takıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da çekicinin taşıdığı kamyon köprüye takıldı

Ankara'da çekicinin taşıdığı kamyon köprüye takıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bir çekicinin taşıdığı kamyon köprüye takıldı.

ANKARA (İHA) - Ankara Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bir çekicinin taşıdığı kamyon köprüye takıldı.

Kaza ; akşam 19.00 sıralarında Ankara-İstanbul yolu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sincan istikametine seyir halinde olan 06 AE 4073 plakalı bir çekicinin, taşıdığı kamyon köprüye takıldı. Çarpmanın etkisiyle köprüye takılan kamyonunda maddi hasar oluşurken kazada can kaybı yaşanmadı. - ANKARA

Ankara'da çekicinin taşıdığı kamyon köprüye takıldı

Ankara'da çekicinin taşıdığı kamyon köprüye takıldı

Liseli Gamze Açar'ın adli raporu çıktı! Katillerin 'uyuşturucu krizine girmişti' iddiası çürütüldü

Liseli Gamze Açar'ın adli raporu çıktı! Katillerin 'uyuşturucu krizine girmişti' iddiası çürütüldü

 Otelde ölü bulunan Özbek kadının katil zanlısı, annesinin ihbarıyla yakalandı

Otelde ölü bulunan Özbek kadının katil zanlısı, annesinin ihbarıyla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title