Ankara'da çatıda mahsur kalan köpek kurtarıldı
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Ankara'da çatıda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Ankara'da çatıda mahsur kalan köpek kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Gölbaşı ilçesinde 2 katlı apartmanın çatısına çıkan ve mahsur kalan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Gölbaşı ilçesinde 2 katlı apartmanın çatısına çıkan ve mahsur kalan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi Plevne Caddesi'nde 2 katlı apartmanın çatısında köpek olduğu gören vatandaşlar, durumu Gölbaşı Belediyesi Hilal Birimi'ne bildirdi.

Ekip, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından köpeği yakalayarak çatıdan indirdi.

Köpek, Gölbaşı Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

Öte yandan, köpeğin kurtarılma anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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