Son dakika haber: Sincan'da çarşıda çıkan yangında 10 dükkan kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haber: Sincan'da çarşıda çıkan yangında 10 dükkan kullanılamaz hale geldi

25.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:26

Son dakika gündem haberi... Ankara'nın Sincan ilçesinde çarşıda çıkan yangın hasara yol açtı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde çarşıda çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi'nde "Limon Pazarı" olarak bilinen çarşıda sabah saatlerinde iş yerleri kapalıyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında çarşıdaki 10 dükkan kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin müdahalesinin devam ettiği yangın nedeniyle caddenin bir kısmı trafiğe kapatıldı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

Son dakika haber: Sincan'da çarşıda çıkan yangında 10 dükkan kullanılamaz hale geldi
Son dakika haber: Sincan'da çarşıda çıkan yangında 10 dükkan kullanılamaz hale geldi
Son dakika haber: Sincan'da çarşıda çıkan yangında 10 dükkan kullanılamaz hale geldi
Son dakika haber: Sincan'da çarşıda çıkan yangında 10 dükkan kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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