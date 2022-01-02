Ankara'da can çekişirken bulunan 9 köpekten 4'ü öldü - Haberler
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Ankara'da can çekişirken bulunan 9 köpekten 4'ü öldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da can çekişirken bulunan 9 köpekten 4'ü öldüANKARA'nın Çubuk ilçesinde, ağızlarından köpük gelen ve sancıyla can çekişirken bulunan 9 sokak köpeğinden 4'ü öldü, 5 yavru köpek veteriner kliniğinde tedaviye alındı.

ANKARA (DHA) - Ankara'da can çekişirken bulunan 9 köpekten 4'ü öldü

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, ağızlarından köpük gelen ve sancıyla can çekişirken bulunan 9 sokak köpeğinden 4'ü öldü, 5 yavru köpek veteriner kliniğinde tedaviye alındı.

Ankara-Çankırı yolunda boş arazideki sokak köpeklerine mama bırakmak için giden hayvanseverler, köpeklerin yerde sancı içerisinde kıvrandığını fark etti. Ağızlarından köpük gelen köpeklerin zehirlenmesi şüphesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne haber verildi. Gece saatlerinde köpeklerin bulundu yere giden ekipler, köpeklerden 4'ünün öldüğünü, 5'inin de sancılarının devam ettiğini fark etti. Ölen hayvanlar araziden toplanırken, 5 yavru köpek Etimesgut ilçesindeki veteriner kliniğine getirildi. Tedaviye alınan köpeklerin, bitkin düştükleri ve ağladıkları görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da can çekişirken bulunan 9 köpekten 4'ü öldü

Ankara'da can çekişirken bulunan 9 köpekten 4'ü öldü

Ankara'da can çekişirken bulunan 9 köpekten 4'ü öldü

Ankara'da can çekişirken bulunan 9 köpekten 4'ü öldü

Ankara'da can çekişirken bulunan 9 köpekten 4'ü öldü

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