Ankara'da camilerde 100 gün sonra cemaatle ilk sabah namazı kılındı KORONAVİRÜS ile mücadelede kapsamında toplu ibadetlere kapatılan camilerde, normalleşme sürecinin ardından cemaatle ilk sabah namazı kılındı.

KORONAVİRÜS ile mücadelede kapsamında toplu ibadetlere kapatılan camilerde, normalleşme sürecinin ardından cemaatle ilk sabah namazı kılındı. Ankara'da da Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cemaatle ilk sabah namazı kılındı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında, toplu ibadete kapatılan camiler; cuma, öğle ve ikindi namazlarının ardından, sabah, akşam ve yatsı namazları için de cemaate açıldı. Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde de ilk sabah namazı, yaklaşık 20 kişilik cemaat ile kılındı. Maske ve kişisel seccadeleri ile gelen vatandaşlar, cami girişindeki dezenfektandan kullanarak cemaate katıldı. Cami imamı namazdan önce vatandaşları, safların sosyal mesafeye uygun oluşturulması ve namaz sırasında maskelerinin takılı olması konusunda uyardı. Cami içerisinde şeritlerle belirlenen yerlere seccadelerini seren vatandaşlar, sosyal mesafeyi koruyarak namazı kıldı. Yanlarında seccade ve maske bulunmayan kişilere, cami görevlilerince maske ve seccade verildi. Vatandaşlar namaz sonrasında Hacı Bayram-ı Veli'nin türbesinde dua etti.

Namaz sonrası camiden çıkanlar, uzun süredir camide ibadet etmeyi özlediklerini ve camilerin açılmasından çok mutlu olduklarını dile getirdi.'MÜSLÜMAN TOPLUMU OLARAK ZORLUKLARA ALIŞKINIZ'Eşi ile birlikte namaza gelen İlhan Kesici, tekrardan camilere tam olarak kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Rabbim bu günleri gösterdi hamdolsun. Devletimizden, Sağlık Bakanlığımızdan, Diyanet İşleri Başkanlığımızdan Allah razı olsun. Alınan tedbirler çok güzel takip ediliyor. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Daha duyarlı, daha kurallara uygun olarak hareket edersek inşallah bu süreçten geçeceğiz. Biz zaten Müslüman toplumu olarak zorluklara alışkınız. Sabırlı olacağız, sabrın sonu selamet olacak Allah'ın izniyle. Bizim en büyük gücümüz imanımızdır, devletimizdir, milletimizdir. Bizler yaklaşık 80 gündür camilerimize gelemiyorduk. Sabah namazını kılıp işimize gideceğiz, rızkımızın peşinde çalışacağız. Salgının son bulması için hep dua ediyoruz, şükrediyoruz. Şükür her şeyin başında. Cenab-ı Allah ne verdi, ona şükür. Biraz daha sabırlı olacağız, tavandan tabana kadar kurallara uyacağız. Allah'ın izniyle bu süreci en az zararla atlatacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA