Ankara'da camiler Ramazan'a hazırlanıyor
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Ankara'da camiler Ramazan'a hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ankara'da camiler Ramazan'a hazırlanıyor

Başkent'in Altındağ ilçesindeki camiler Ramazan ayına pırıl pırıl girecek.

Başkent'in Altındağ ilçesindeki camiler Ramazan ayına pırıl pırıl girecek. Altındağ Belediyesi, ilçe genelindeki tüm camilerde detaylı temizlik çalışması başlattı.

Tüm camilerde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiren Altındağ Belediyesi, camileri yaklaşan Ramazan ayı öncesinde temizledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı

"Camilerimize gösterdiğimiz özeni içerisinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle daha da artırmıştık. Şimdi ise Ramazan ayının gelmesi nedeniyle daha da detaylandırdık. Camilerimizin Ramazan ayında sağlıklı bir şekilde ibadete açık olabilmesi ve halk sağlığının korunması için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

"Vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için durmadan çalışıyoruz"

Camileri, Ramazan öncesi detaylıca temizlediklerini belirten Başkan Balcı, "Düzenli olarak gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmalarımızı, Ramazan ayına sayılı günler kala, daha da detaylandırdık ve yoğunlaştırdık. Camilerimizin halılarını ıslak ve kuru temizleme yöntemiyle tozdan ve kirden arındırarak, camilerimizi pırıl pırıl yapıyoruz. Vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmesi için köşe bucak her noktayı temizliyoruz. Cami girişini ve camları siliyoruz. Temizlikten sonra ise camiler korona virüse karşı ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için durmadan çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Ekiplerimiz çok titiz çalışıyor, ne gerekiyorsa yapıyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Ankara'da camiler Ramazan'a hazırlanıyor
Ankara'da camiler Ramazan'a hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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