Ankara'da camiler 29 Mayıs için hazırlanıyor
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Ankara'da camiler 29 Mayıs için hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısının ardından camilerin, 29 Mayıs Cuma günü belirlenecek kurallar çerçevesinde kısıtlı olarak açılacağı belli olmuştu.

Ankara'da camiler 29 Mayıs için hazırlanıyor
26.05.2020 13:06 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısının ardından camilerin, 29 Mayıs Cuma günü belirlenecek kurallar çerçevesinde kısıtlı olarak açılacağı belli olmuştu. Bu kapsamda Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan camilerde temizlik ve dezenfekte işlemleri başlatıldı. Cuma gününden itibaren camilere giriş yapacak vatandaşlara da tek kullanımlık seccadeler dağıtılacak.

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetlerine ara veren camilerin, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısının ardından, 29 Mayıs Cuma günü, belirlenecek kurallar çerçevesinde cemaatle ibadete açılacağı belli olmuştu. Bu tarihten itibaren öğle, ikindi ve Cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceği kararının ardından gerekli adımlar atılırken Mamak Belediyesi de ilçede bulunan camilerde temizlik, dezenfeksiyon, bakım ve onarım işlemleri başlatıldı. Bu kapsamda camilerin içi ve dışı kapsamlı şekilde dezenfekte edilerek 29 Mayıs'ta cemaatle kılınacak Cuma namazı için hazırlandı. Öte yandan tedbirler kapsamında camiye gelen vatandaşlara ateş ölçümü yapılarak tek kullanımlık seccade ve maske dağıtılacak.

Normalleşme adımları kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler veren Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Sarıgöl, Mamak Belediyesi olarak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Cuma günü normalleşme adımları kapsamında 260 camide temizlik çalışmaları yapacağız. 80 tanesi faaliyete geçecek camiilerimizin. Korona virüs kapsamında cami temizliği, halıdan cami çevresine kadar yeşil alanların temizliği, dezenfeksiyon çalışmaları bahçe bakımlarını yapıyoruz. Vatandaşlarımıza tek kullanımlık seccade dağıtacağız"dedi.

İhtiyaç durumunda pazarların ibadete açılacağını bildiren Sarıgöl camilerde üst düzey önlem alındığını kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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