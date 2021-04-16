Ankara'da cami bahçesinde vaşak yakalandı
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Ankara'da cami bahçesinde vaşak yakalandı

Ankara'da cami bahçesinde vaşak yakalandı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki bir caminin bahçesinde vaşak yakalandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki bir caminin bahçesinde vaşak yakalandı.

Çayırhan Mahallesi Merkez Cami bahçesinde bir vaşağın yiyecek aradığını görenler, zabıta ekiplerine haber verdi.

Ekiplerce yakalanan vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Nallıhan Şefliği yetkililerine teslim edildi.

Vaşağın veteriner kontrolünün ardından doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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