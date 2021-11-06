Ankara'da çalıntı motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
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Ankara'da çalıntı motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara'da çalıntı motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde çalıntı motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde çalıntı motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sincan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A yönetimindeki 06 YIY 13 plakalı bir araç ile çalıntı kaydı bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir şahsın kontrolündeki 51 ABS 310 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonrası devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

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