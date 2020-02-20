Ankara'da çalıntı mal alıp sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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Ankara'da çalıntı mal alıp sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Ankara'da çalıntı mal alıp sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

20.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:52
Ankara'da çalıntı mal alıp sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

'da çalıntı mal alıp sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ekiplerinin yaptığı çalışmayla Ulus bölgesinde ikinci el aletlerinin satıldığı bir iş yerinde çok sayıda hırsızlık malını alıp sattığı tespit edildi.

Ekipler, Ö.B'nin iş yerine ve Yenimahalle ilçesindeki deposuna operasyon düzenledi.

Yapılan incelemede çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda matkap, hilti, spiral makinesi, elektrikli sunta makinesi, elektrikli zımpara makinesi gibi inşaat işlerinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.B, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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