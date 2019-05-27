Ankara'da 'çakarlı araç' uygulamasına son: Yavaş'ın makam aracından söküldü
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerin bünyesinde yöneticilere hizmet veren araçlarda bulunan ışıklı ve sesli uyarı sistemi (çakar lambaları) söküldü.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerin bünyesinde yöneticilere hizmet veren araçlarda bulunan ışıklı ve sesli uyarı sistemi (çakar lambaları) söküldü.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın imzasıyla geçen hafta yayımlanan ve "Mevzuata aykırı şekilde üzerinde ışıklı ve sesli uyarısı sistemi bulunan araçlardaki sistemler ivedi olarak sökülecektir." şeklindeki genelgenin ardından araçlardaki çakar lambalarının sökülmesine başlandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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