ERZURUM (İHA) - Ankara'da Cağ Kebabı Festifvali renkli görüntülere sahne oldu

ANKARA - Ankara'da düzenlenen Erzurum Cağ Kebabı Festivali kapsamında düzenlenen Cağ Kebabı yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Ankara'da Erzurum Günleri Cağ Kebabı Festivali Antınpark'ta düzenlendi. Erzurum'un en çok bilinen coğrafi işaretli ürünü Başkentlilerle Cağ Kebabı Festivalinde buluştu. Erzurum'un yöresel ürünlerinden olan Çeçil peyniri, Kadayıf dolması, Erzurum Balları, Hınıs ve İspir Fasulyesi, Dut Pekmezi, Göğermiş Peyniri veya diğer adıyla Civil Küflü Peyniri, Erzurum Mantısı (Hıngel), Erzurum Pekmezli Baklavası, Peynir Helvası, Narman Şeker Fasulyesi, İspir Kaymağı, Narman Şeker Fasulyesi, Oltu Taşı, Erzurum Ehramı gibi yöresel ürünlerine Ankaralılar ulaşabilmekte.

Festival kapsamında 1 dakikada en hızlı Cağ Kebabı yeme yarışması düzenlendi. Yarışma renkli görüntülere sahne oldu.