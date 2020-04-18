Ankara'da çadır deposunu pavyona çevirenlere 60 bin lira ceza
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Organize Sanayi Bölgesi, Yenimahalle, Ankara, 3. Sayfa

Ankara'da çadır deposunu pavyona çevirenlere 60 bin lira ceza

Ankara'da çadır deposunu pavyona çevirenlere 60 bin lira ceza Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Korona virüs (Kovid-19) tedbirlerini hiçe sayarak çadır imalatı yapılan depoyu eğlence mekanına çeviren 14 kişiye toplam 60 bin lira para cezası kesildi.

18.04.2020 23:46 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:56
Ankara'da çadır deposunu pavyona çevirenlere 60 bin lira ceza

Ankara'da çadır deposunu pavyona çevirenlere 60 bin lira ceza
ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Korona virüs (Kovid-19) tedbirlerini hiçe sayarak çadır imalatı yapılan depoyu eğlence mekanına çeviren 14 kişiye toplam 60 bin lira para cezası kesildi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde çadır imalatı yapılan bir depoyu eğlence mekanına çeviren kişiler, Korona virüs (Kovid-19) tedbirlerini hiçe sayarak eğlendiler. Bu sırada depoda bulunanlardan bazılar eğlence anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Durumdan haberdar olan ve şahısların korona virüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiklerini belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu depoya baskın düzenledi.
Polis, baskın sırasında depoda bulunan 14 kişiye, Korona virüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal etmekten toplam 60 bin lira ceza kesti.
Gecelik 750 TL'ye anlaşmışlar
Öte yandan eğlence mekanına çevrilen depoda bulunan kadınların daha önceden Ulus semtinde bir eğlence mekanında çalıştığı ve kadınlar ile gecelik 750 TL'ye anlaşıldığı öğrenildi.
Ayrıca depo sahibi hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi uyarınca adli işlem yapıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Çadır tente imalathanesinin pavyon olarak kullanıldığı ihbarı üzerine 17 Nisan günü saat 22.00 sıralarında baskın yapılan depoda bulunan 14 kişiye Korona virüs tedbirlerine uymayarak toplum sağlığını riske atmaktan Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği idari para cezası uygulandığını ve iş yeri sahibinin gözaltına alındığını belirttildi.

Ankara'da çadır deposunu pavyona çevirenlere 60 bin lira ceza

Kaynak: İHA

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