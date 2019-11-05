Ankara'da ByLock operasyonu: 94 gözaltı kararı

05.11.2019 09:43

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 67'si gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 94 şüpheli hakkında Ankara'da gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyon sonucunda, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 67 şüpheli yakalandı. Hakkında gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA