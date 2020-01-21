Ankara'da ByLock operasyonu: 21 gözaltı kararı
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Ankara'da ByLock operasyonu: 21 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 13'ünün yakalandığını bildirdi.

21.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:30
Ankara'da ByLock operasyonu: 21 gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 13'ünün yakalandığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu oldukları ve örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şüpheli hakkında Ankara ilinde gözaltı kararı verilmiş olup, bu zamana kadar 13 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir" denildi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İHA
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