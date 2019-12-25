Ankara'da ByLock operasyonu
Haberler » Güncel » Ankara'da ByLock operasyonu - Haber

Ankara'da ByLock operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 8 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

25.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:34
Ankara'da ByLock operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 8 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açılamada, FETÖ üyesi oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock'u kullandıkları tespit edilen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, karar doğrultusunda harekete geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerden 3'ünü yakaladığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler