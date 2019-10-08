Ankara'da ByLock operasyonu
Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 28 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 28 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandığı iddia edilen serbest meslek sahibi 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltı işlemleri devam ediyor.