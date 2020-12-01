Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 12 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 12 gözaltı

01.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:23
Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 12 gözaltı

ANKARA'da, FETÖ/PDY içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen, şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı 20 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

ANKARA'da, FETÖ/PDY içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen, şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı 20 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.  

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY içinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında etkin pişmanlık beyanları bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları tespit edilen 20 örgüt üyesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli, yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında, 17-25 Aralık kumpas operasyonlarının ardından istifa eden daha sonra FETÖ operasyonlarında yakalanarak, tutuklanan Bingöl eski Emniyet Müdürü Ercan Taştekin'in oğlu da bulunuyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Genelgede dikkat çeken detay! 7 hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin yok
Genelgede dikkat çeken detay! 7 hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin yok
Cumhurbaşkanlığı tüm kamu kurumlarına gönderdi! İşte memurların yeni mesai saatleri
Cumhurbaşkanlığı tüm kamu kurumlarına gönderdi! İşte memurların yeni mesai saatleri
'Tedbirlerde geç kaldınız' diyen Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Derhal uygulamaya başlayın
"Tedbirlerde geç kaldınız" diyen Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Derhal uygulamaya başlayın

Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 12 gözaltı
Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 12 gözaltı
Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 12 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ankara'da terör operasyonu: 10 gözaltı
Ankara'da terör operasyonu: 10 gözaltı
Uyuşturucu satıcılarına 'şafak' operasyonu: 12 gözaltı
Uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu: 12 gözaltı
Son dakika haberleri | Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Son dakika haberleri | Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Osman Kavala Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Gonca Vuslateri İbrahim Büyükak İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Okan Buruk Ozan Tufan Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kar Aralık Kabine Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 12 gözaltı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 10:26:44. #1.15#
title