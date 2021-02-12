Ankara'da ByLock kullanıcısı 7 kişiye gözaltı kararı (2)
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Ankara'da ByLock kullanıcısı 7 kişiye gözaltı kararı (2)

12.02.2021 12:51 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:55
Ankara'da ByLock kullanıcısı 7 kişiye gözaltı kararı (2)

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIAnkara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, örgüt evlerinde saklandığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına aılndı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, örgüt evlerinde saklandığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına aılndı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 63 bin 945 TL, 1882 dolar, 450 euro ve 500 sterlin para ile yasaklı yayınlara ait yazılı dokümanlar ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

 


Ankara'da ByLock kullanıcısı 7 kişiye gözaltı kararı (2)
Ankara'da ByLock kullanıcısı 7 kişiye gözaltı kararı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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