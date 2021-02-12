Ankara'da ByLock kullanıcısı 7 kişiye gözaltı kararı
12.02.2021 10:24 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:29
ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin gizli yazışma programı ByLock'u fiili olarak kullandıkları tespit edilen 7 şüpheli hakkındada gözaltı kararı verildi.
ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin gizli yazışma programı ByLock'u fiili olarak kullandıkları tespit edilen 7 şüpheli hakkındada gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamaya göre; Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgütün gizli yazışma programı ByLock'u fiili olarak kullandıkları tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı