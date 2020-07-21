Ankara'da ByLock kullanıcısı 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli ve şifreli haberleşme sistemi olan ByLock programını kullandıkları tespit edilen 31 şüpheli hakkında Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildiği belirtildi. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon sonucunda 12 şüphelinin yakalandığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA