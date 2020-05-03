Ankara'da büyükbaş hayvanlara küpeleme çalışması
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Ankara'da büyükbaş hayvanlara küpeleme çalışması

Ankara'da büyükbaş hayvanlara küpeleme çalışması
03.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:57

Ankara'da büyükbaş hayvanlara küpeleme çalışmasıANKARA'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Polatlı'da büyükbaş hayvanların aşılama ve küpeleme çalışması yaptı.

Ankara'da büyükbaş hayvanlara küpeleme çalışması

ANKARA'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Polatlı'da büyükbaş hayvanların aşılama ve küpeleme çalışması yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, denetlemelerde bulunarak "Nisan ayı içerisinde sayın bakanımızın talimatıyla şu an hayvanlara taktığımız küpeler ücretsiz bir şekilde uygulanmaktadır" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz ve ekipler, Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan büyükbaş işletmesini ziyaret etti. Ziyarette Müdür Korkmaz ve ekipler, aşılama ve küpeleme çalışması ile doğan buzağıların kayıt altına alınmasını inceledi. Burada açıklamada bulunan Müdür Korkmaz, Ankara'da İlkbahar Şap Kampanyası'nda yüzde 90, LSD kampanyasında da yüzde 85 civarında aşılama yapıldığını bildirdi.

Zor koşullara rağmen veteriner hekimlerin köyleri ve işletmeleri tek tek gezerek aşılama yaptığını belirten Korkmaz, "Bu hastalığa karşı önümüzdeki günlerde kalan işletmelerde de aşılama yaparak 'İlkbahar Şap Kampanyası'nda yüzde 100 hedefimize ulaşarak tamamlayacağız. Ahırlarımızda şu anda işletmelere göre değişmekle beraber yüzde 70-80 civarında hayvan var. Yani şu anda hayvan varlığımız bakımından herhangi bir sıkıntı yok, et üretimi açısından herhangi bir sıkıntı yok. İşletmeler hayvanlarla dolu. Yine hayvancılık işletmelerinde buzağı ölümlerinin azaltılması noktasında ultrasonla takip işlemlerimiz devam ediyor" dedi.

'KÜPELEME İŞLEMİ ARTIK ÜCRETSİZ UYGULANMAKTA'

Müdür Korkmaz, koronavirüs salgının olduğu bu süreçte tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hayvancılık işletmelerinde bir yandan da aşılama ve küpeleme faaliyetlerini yürütüyoruz. Hayvanların kayıt altına alınması da ülkemizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri açısından son derece önemli. Daha önce küpeleme işlemleri ücretli olarak yapılıyordu. Ancak nisan ayı içerisinde sayın bakanımızın talimatıyla şu an hayvanlara taktığımız küpeler ücretsiz bir şekilde uygulanmaktadır. Küpeleme işlemi, ilk olarak veteriner hekimin hayvanın kulağına bir küpe takmasıyla başlıyor. Bu küpenin üzerinde olan numara Hayvancılık Bilgi Sistemi'ne kaydediliyor. Bu bilgiler, ilimiz genelinde hangi hayvancılık işletmesinde kaç hayvan olduğu, kaç tanesinin doğum yaptığı, hastalık durumları ve cinsleri gibi tüm özelliklerinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından takip edilmesini sağlıyor."

Ankara'da büyükbaş hayvanlara küpeleme çalışması

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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