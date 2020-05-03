Ankara'da büyükbaş hayvancılık işletmesindeki aşılama ve küpeleme işlemleri incelendi
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Ankara'da büyükbaş hayvancılık işletmesindeki aşılama ve küpeleme işlemleri incelendi

Ankara'da büyükbaş hayvancılık işletmesindeki aşılama ve küpeleme işlemleri incelendi
03.05.2020 17:39 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:43

Ankara'da büyükbaş hayvancılık işletmesindeki aşılama ve küpeleme işlemleri incelendi Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz: "Zor koşullara rağmen veteriner hekimlerimiz köyleri, işletmeleri tek tek gezerek aşılama yaptılar" "Son yağışlarda Ankara'da çiftçimizin yüzünü güldürdü"...

Ankara'da büyükbaş hayvancılık işletmesindeki aşılama ve küpeleme işlemleri incelendi

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz:

"Zor koşullara rağmen veteriner hekimlerimiz köyleri, işletmeleri tek tek gezerek aşılama yaptılar"

"Son yağışlarda Ankara'da çiftçimizin yüzünü güldürdü"

"Küpenin üzerinde olan numara Hayvancılık Bilgi Sistemi'ne kayıt ediliyor"

ANKARA - Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan büyükbaş hayvancılık işletmesindeki aşılama ve küpeleme işlemlerini inceledi.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve İl Müdürü Bülent Korkmaz'ın da katıldığı denetimlerde, Polatlı'daki büyükbaş hayvancılık işletmesindeki aşılama ve küpeleme işlemleri denetlendi. Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İl Müdürü Bülent Korkmaz, " Korona virüs hastalığının olduğu bu süreçte de tarım ve hayvancılık faaliyetleri devam ediyor. Hayvancılık işletmelerinde bir yandan da aşılama ve küpeleme faaliyetlerini de yürütüyoruz" diye konuştu.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz ve müdürlüğe bağlı ekipler Polatlı'daki özel bir büyükbaş hayvancılık işletmesindeki aşılama ve küpeleme işlemlerini inceledi ve bilgi aldı. Korkmaz Tarım ve hayvancılık sektöründe üretimin devam ettiğini söyledi. Korkmaz, "Ülkemizde korona virüs sürecinin başlamasıyla beraber bu hastalığa karşı tarım sektöründe alınacak tedbirlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 81 il müdürlüğümüz harekete geçti. Özellikle hayvancılık alanında hayvan sağlığı hizmetleri son derece önemli bir konu" dedi.

"Zor koşullara rağmen veteriner hekimlerimiz köyleri, işletmeleri tek tek gezerek aşılama yaptılar"

Korona virüs salgını döneminde 'İlkbahar Şap Kampanyası' ve 'LSD Kampanyasının' yeni başladığını hatırlatan Müdür Korkmaz, "Bu süreçte veteriner hekimlerimize gerekli koruyucu malzemelerle destekledik ve kampanya devam etti. Kampanyanın son günlerine yaklaşıyoruz ve büyük oranda korona virüse rağmen sahada büyük bir mücadeleyle gerekli aşılama çalışmaları yapıldı. Özellikle Ankara'da Şap Kampanyasında yüzde 90 civarında şuan aşılama yaptık. LCD kampanyasında da yüzde 85 civarında aşılama yapıldı. Bu 2 hastalık aslında viral hastalık olup aşılama yapılmadığı zaman gerek ette gerek sütte yüzde 30-40 oranında verim kayıplarına yol açan hatta bazı hayvanlarda ölüme bile yol açan tehlikeli bir hastalıktır. Zor koşullara rağmen veteriner hekimlerimiz köyleri, işletmeleri tek tek gezerek aşılama yaptılar" diye konuştu.

"Son yağışlarda Ankara'da çiftçimizin yüzünü güldürdü"

Önümüzdeki günlerde de kalan işletmelerde de aşılama yaparak İlkbahar Şap Kampanyasında yüzde 100 hedefine ulaşacaklarını söyleyen Korkmaz, "Ahırlarımızda şuanda işletmelere göre değişmekle beraber yüzde 70-80 civarında hayvan var. Yani şuanda hayvan varlığımız bakımından herhangi bir sıkıntı yok, et üretimi açısından herhangi bir sıkıntı yok. İşletmeler hayvanlarla dolu şuanda. Son yağışlarda Ankara'da çiftçimizin yüzünü güldürdü. Buğdaya arpaya son yağışlar olumlu bir şekilde yansıdı. Burada verimin artırılması yönünde veteriner hekimlerimiz, ziraat mühendislerimiz köylerde çalışmalara devam ediyorlar. Yine hayvancılık işletmelerinde buzağı ölümlerinin azaltılması noktasında ultrasonla takip işlemlerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Küpenin üzerinde olan numara Hayvancılık Bilgi Sistemi'ne kayıt ediliyor"

Korona virüse rağmen tarım ve hayvancılık faaliyetleri hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:

"Hayvancılık işletmelerinde bir yandan da aşılama ve küpeleme faaliyetlerini de yürütüyoruz. Hayvanların kayıt altına alınması da ülkemizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri açısından son derece önemli. Daha önce küpeleme işlemleri ücretli olarak yapılıyordu. Ancak Nisan ayı içerisinde sayın bakanımızın talimatıyla şuan hayvanlara taktığımız küpeler ücretsiz bir şekilde uygulanmaktadır. Küpeleme işlemi ilk olarak veteriner hekimin hayvanın kulağına bir küpe takmasıyla başlıyor. Bu küpenin üzerinde olan numara Hayvancılık Bilgi Sistemi'ne kayıt ediliyor ve bilgilerden ülkemiz, ilimiz genelinde hangi hayvancılık işletmesinde kaç tane hayvan var, kaç tanesi doğum yaptı, hastalık durumları, cinsleri gibi tüm özelliklerin tamamı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından takip edilmektedir."

Ankara'da büyükbaş hayvancılık işletmesindeki aşılama ve küpeleme işlemleri incelendi

Kaynak: İHA

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