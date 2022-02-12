Ankara'da buluşan altı parti liderinin görüşmesi başladı

ANKARA (İHA) - Cumhuriyet Halk Parti (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine altı muhalefet lideri Çankaya Belediyesi Tesisleri'nde buluştu.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine Ankara Ahlatlıbel'de buluşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun görüşmeleri başladı. Görüşmede, 2023'te gerçekleşecek olan Genel Seçimler için yol haritası belirlenecek.

(Doğukan Gürel/İHA)