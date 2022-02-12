Ankara'da buluşan altı parti liderinin görüşmesi başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da buluşan altı parti liderinin görüşmesi başladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Cumhuriyet Halk Parti (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine altı muhalefet lideri Çankaya Belediyesi Tesisleri'nde buluştu.

ANKARA (İHA) - Cumhuriyet Halk Parti (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine altı muhalefet lideri Çankaya Belediyesi Tesisleri'nde buluştu.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine Ankara Ahlatlıbel'de buluşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun görüşmeleri başladı. Görüşmede, 2023'te gerçekleşecek olan Genel Seçimler için yol haritası belirlenecek.

(Doğukan Gürel/İHA)

Ankara'da buluşan altı parti liderinin görüşmesi başladı

Ankara'da buluşan altı parti liderinin görüşmesi başladı

Ankara'da buluşan altı parti liderinin görüşmesi başladı

Ankara'da buluşan altı parti liderinin görüşmesi başladı

Ankara'da buluşan altı parti liderinin görüşmesi başladı

Ankara'da buluşan altı parti liderinin görüşmesi başladı

Ankara'da buluşan altı parti liderinin görüşmesi başladı

Ankara'da buluşan altı parti liderinin görüşmesi başladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Cumhuriyet, Ankara, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title