Ankara'da bulaşık makinesine gizlenmiş 6 bin 890 kaçak hap ele geçirildi - Haberler

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Ankara'da bulaşık makinesine gizlenmiş 6 bin 890 kaçak hap ele geçirildi

AA - Cankut Taşdan - Güncel
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Ankara'da bulaşık makinesine gizlenmiş 6 bin 890 kaçak hap ele geçirildi

Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda Irak'a gönderilmek üzere bulaşık makinesine gizlenmiş 6 bin 890 kaçak hap ele geçirildi.

ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda Irak'a gönderilmek üzere bulaşık makinesine gizlenmiş 6 bin 890 kaçak hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekiplerince kaçak ilaç ticareti yaptığı belirlenen zanlı takibe alındı.

Altındağ ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen polis, bulaşık makinesi içerisine yerleştirilmiş kutularda 6 bin 890 hap ele geçirdi.

Kaçak hapların Irak'a gönderileceği belirlenirken, olayla ilgili gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ankara'da bulaşık makinesine gizlenmiş 6 bin 890 kaçak hap ele geçirildi

AA / Cankut Taşdan - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Ankara, Irak, Güncel, Haberler

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