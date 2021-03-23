Ankara'da bu akşamdan itibaren kar yağışı bekleniyor
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Ankara'da bu akşamdan itibaren kar yağışı bekleniyor

23.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:09
Ankara'da bu akşamdan itibaren kar yağışı bekleniyor

Başkent'te akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması öngörülüyor.

Başkent'te akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara'da bugün yağmur şeklinde başlayan yağışların, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kara dönmesi bekleniyor.

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde de kar yağışının etkili olacağı (8-12 santimetre) tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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