Ankara'da Bozkır yatırımları konuşuldu Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ile birlikte Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek ilçeye yapılması planlanan yatırımları istişare etti.

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ile birlikte Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek ilçeye yapılması planlanan yatırımları istişare etti.

Ziyaretin sonra Milletvekili Altunyaldız ve Başkan Saygı, Bakan Kurum'a Bozkır Sancağı ve Bozkır Gençler Birliği Kulüp forması hediye etti.

Bozkır yatırımlarının konuşulduğu ziyaretten sonra açıklamalarda bulunan Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, planlanan yatırımlar ve projelerle Bozkır'ın daha da gelişeceğini söyledi.

Başkan Saygı, "Milletvekilimiz Ziya Altunyaldız'ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'u ziyaret ederek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İlçemiz için planladığımız, hazırladığımız projelerimizi Bakanımız sayın Murat Kurum ile istişare ettik. Aynı zamanda ilçemizin alt yapı ve üst yapı sorunlarını da istişare ettik. Bu görüşme inşallah projelerimizi hayata geçirerek, ilçemizin alt yapı ve üst yapı sorunlarını en aza indirerek şehrimizin daha da gelişmesine vesile olacaktır. Bizleri misafir eden, desteklerini hiçbir zaman bizlerden ve ilçemizden esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız sayın Murat Kurum'a ve her zaman bizlerin yanında olan Milletvekilimiz Ziya Altunyaldız'a ilçe sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum."

Görüşmenin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'yı ziyaret eden Başkan Saygı, Bozkır'da yapılan hizmetleri ve çalışmaları anlattı.

Milletvekili Kalaycı'ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Başkan Saygı, Bozkır Gençler Birliği Kulüp forması hediye etti.

Kaynak: AA