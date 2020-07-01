Ankara'da boya fabrikasında yangın Ankara'da boya fabrikasında yangın Ankara'daki bir boya fabrikasında yangın çıktı.

Ankara'da boya fabrikasında yangın

ANKARA - Ankara'daki bir boya fabrikasında yangın çıktı. Çevredeki diğer iki fabrikaya da sıçramasıyla yangın büyüdü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü olayda, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Kavaklı Mahallesindeki bir sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kavaklı'daki bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Boya fabrikasında çıkan yangın, yanındaki iki farklı fabrikaya da sıçrayarak büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Fabrikalarda çalışan personellerin tahliyesinin ardından itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarına başladı.

Ayrıca yangında, ölen ya da yaralanan olmadığı da öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA